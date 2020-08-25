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Espreso.tvОбществоАфрику объявили "свободной" от полиомиелита

Африку объявили "свободной" от полиомиелита

Африканская региональная комиссия по сертификации объявила Африку свободной от полиомиелита

Об этом сообщает ВВС.

Двадцать пять лет назад вирус парализовал тысячи детей на континенте. Лекарств не существует, но вакцина защищает детей на всю жизнь.

Нигерия стала последней африканской страной, которая поборола болезнь. Менее десяти лет назад на нее приходилось более половины всех случаев заболевания в мире.

Полиомиелит обычно поражает детей до пяти лет, иногда приводя к параличу и даже смерти.

Полиомиелит - это вирус, который передается от человека к человеку. Это может привести к параличу из-за поражения нервной системы. Сейчас болезнь встречается только в Афганистане и Пакистане.

Два из трех штаммов полиовируса ликвидированы во всем мире. Теперь Африку объявили свободной от последнего штамма. Вакцинированы более 95% населения Африки. .

Сейчас на континенте остался лишь вирус полиомиелита вакцинного происхождения. Это редкая форма вируса, которая мутирует с оральной вакциной против полиомиелита и затем может распространяться среди недостаточно иммунизированных сообществ.

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