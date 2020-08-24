Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни

24 августа, 2020, 11:55

Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

"Президент и первая леди возложили цветы к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.