Зеленский обещает, что Украина будет "первой в Европе по человеческому счастью"

24 августа, 2020, 09:50

Зеленский заявил, что Украина со временем будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время торжественных мероприятий 29-й годовщины Независимости Украины на Софийской площади Киева, передает Эспрессо.TV .

В своем выступлении президент Зеленский вспомнил, что часть страны оккупирована, но должна вернуться домой.

"Каждая мама хочет, чтобы ее дети всегда были дома. Но, к сожалению, за нашим семейным столом не хватает Донецкая, Луганска и Крыму. И мы делаем все, чтобы наступил день и они вернулись. Вернулись в страну, которую они не узнают. Страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Хотя ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим. Страну, для которой высшая ценность - это жизнь и здоровье гражданина, а не то, за кого он голосовал на выборах президента ", - сказал Зеленский.