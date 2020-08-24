Зеленский: 29 дней на востоке страны нет боевых потерь

24 августа, 2020, 09:40

Об этом он сказал в своей речи к 29-й годовщины Дня Независимости Украины, передает Эспрессо.TV.

"Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей страны утро действительно хорошее. Сегодня 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней как не плачут мамы, 29 дней как жены и дети слышат в телефоне в трубке: "Целую вас, мои родные. Вернусь домой "", - сказал президент.

Он добавил, что сегодня в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости, "мы все просим бога об одном".

"Пусть дни тишины станут месяцами. Месяца - годами, годы - веками, а потом тысячелетиями

мира, согласия и процветания украинской земли", - заявил Зеленский.