 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский: 29 дней на востоке страны нет боевых потерь

Зеленский: 29 дней на востоке страны нет боевых потерь

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что на Донбассе уже 29 день нет потерь от оружия врага

Об этом он сказал в своей речи к 29-й годовщины Дня Независимости Украины, передает Эспрессо.TV.

"Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей страны утро действительно хорошее. Сегодня 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней как не плачут мамы, 29 дней как жены и дети слышат в телефоне в трубке: "Целую вас, мои родные. Вернусь домой "", - сказал президент.

Он добавил, что сегодня в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости, "мы все просим бога об одном".

"Пусть дни тишины станут месяцами. Месяца - годами, годы - веками, а потом тысячелетиями
мира, согласия и процветания украинской земли", - заявил Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать