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Espreso.tvКультураВышиванки становятся модным символом в украинских городах

Вышиванки становятся модным символом в украинских городах

Соучредители бренда "Два кольоры" Оксана и Игорь Коваленко основали бизнес по производству вышиванок после Революции Достоинства

Соучредители бренда "Два кольоры" Оксана и Игорь Коваленко основали бизнес по производству вышиванок после Революции Достоинства. Во время, когда у украинцев формировался особый спрос на самоидентификацию. Бренд создавали с мыслью о лучших традициях украинского народа, их сохранении для нации и будущего поколения.

"Для нас важно доносить до каждого украинца, какой именно орнамент изображен на вышиванке, его символика, из которого она региона. Очень важно все-таки знать, кто мы, откуда мы, каково наше происхождение. И отсюда в принципе возникает следующий вопрос - куда нам дальше двигаться ", - говорит Оксана.

"Мы решили, что вышиванки и история, которую мы имеем - все это мы должны превратить это не только в прошлое, но и в будущее. Чтобы все это знали, чтобы все гордились тем, что мы украинцы", - добавляет ее муж Игорь.

 

При выборе орнамента вышивки супруги исследуют историческую литературу, общаются с коллекционерами и музеями. Образец одного из произведений нашли в сборнике мамы Леси Украинки - Елены Пчилки, которая была собирателем коллекций орнаментов.

"И в свое время у нее вышло несколько сборников. И мы использовали с одной сборки орнаменты и сделали паровые рубашки. Сейчас это очень популярный тренд. Люди хотят одеться по-семейному, быть похожими друг на друга", - рассказывает Оксана.

 

Вышиванки становятся модным символом во всех украинских городах. Их покупают для того, чтобы принарядиться для особых праздников, будней, деловых встреч, сходить в церковь. В тренде также одевание вышиванок при путешествиях за границу. А еще в эту одежду все больше одеваются на украинских свадьбах.

 

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