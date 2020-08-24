Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в еще более глубокий тупик, - Линкявичюс

24 августа, 2020, 09:16

Если власти Беларуси будут действовать в отношении акций протеста дубинками, они загонят ситуацию в еще более глубокий политический тупик

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Укринформ .

"Мы наблюдаем (за ситуацией в Беларуси, - ред.) с волнением, потому что видим, какими средствами борется власть со своим народом. А в заявлениях об угрозах из-за границы нет здравого смысла ... Если власть будет действовать дубинками, она загонит ситуацию в еще более глубокий политический и моральный тупик. Если она найдет в себе силы организовать новые выборы, она выйдут из тупика ", - сказал Линкявичюс.

Он подчеркнул, что важно решать проблемы в Беларуси "не против воли людей».

Линкявичюс добавил, что белорусских военных собирают в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, чтобы оправдать усиление режима «внешней угрозой».

"Угроза (для власти в Минске, - ред.) не внешняя, а внутренняя", - подчеркнул при этом министр.