Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в еще более глубокий тупик, - Линкявичюс
Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Укринформ .
"Мы наблюдаем (за ситуацией в Беларуси, - ред.) с волнением, потому что видим, какими средствами борется власть со своим народом. А в заявлениях об угрозах из-за границы нет здравого смысла ... Если власть будет действовать дубинками, она загонит ситуацию в еще более глубокий политический и моральный тупик. Если она найдет в себе силы организовать новые выборы, она выйдут из тупика ", - сказал Линкявичюс.
Он подчеркнул, что важно решать проблемы в Беларуси "не против воли людей».
Линкявичюс добавил, что белорусских военных собирают в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, чтобы оправдать усиление режима «внешней угрозой».
"Угроза (для власти в Минске, - ред.) не внешняя, а внутренняя", - подчеркнул при этом министр.
- Напомним, что наряду с необходимостью скорейшего проведения в стране досрочных президентских и парламентских выборов противники Александра Лукашенко также потребовали новых выборов в местные советы .
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