Варфоломей: Поздравляем благочестивый украинский народ с 29-й годовщиной провозглашения независимости

24 августа, 2020, 15:32

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с 29-й годовщиной Независимости Украины

Генеральное консульство Украины в Стамбуле приводит текст поздравления:

"В этот день мы поздравляем благочестивый украинский народ с 29-й годовщиной провозглашения независимости Украинского государства. История связывает Украину и Вселенский патриархат еще со времен Киевской Руси.

Действительно, в конце Х-го века святого равноапостольный князь Владимир искал веру, которая объединила его народ и принесла мир и справедливость, а также надежду на вечную жизнь. Он нашел ее через своих послов в Константинополе в соборе Святой Софии, базилике Божественной Мудрости, где они посещали Божественные Литургии и не понимали, или они находятся на небе, или на земле.

Тогда святой Владимир принял решение предоставить Христианство своему народу, получив святое Крещение от иерархов и духовенства Святой и Великой Христовой Церкви, пришедшие из Константинополя.

Таким образом, Вселенский престол стал Материнской церковью украинского народа, а принятие христианства принесло обществу христианские ценности и предоставило импульс развитию грамоты, искусства и образования.

С тех пор прошло тысячелетия, тысячелетия богатой, но иногда ужасной истории, в течение которой Церковь - Мать всегда сопровождала боголюбивый Украинский народ, назначала ее иерархов, благословляла ее лидеров, учила ее духовенство и молилась за всех верующих. В конце особенно трагического XX-го века, отпраздновав тысячелетия Крещения Киевской Руси, украинский народ был благословлен получить свою столь желанную независимость от советского атеистического государства, от которого так сильно пострадал. И после более чем четверти века политической независимости Вселенский Престол предоставил благочестивым православным верующим Украины собственную автокефальную церковь.

В этот День Независимости мы хотим, чтобы боголюбивый украинский народ навсегда помнил о вере своих предков, как это записано в Писании: «Вспомните ваших вождей, которые говорили вам слово Божие, посмотрите на результаты их жизненного пути и подражайте вере их», чтобы украинское государство процветало в мире и справедливости, в любви и единстве, с верой в приход Царства Божьего.

Мы дарим вам всем - светским и церковным лидерам, христолюбивым военным, медикам, педагогам и всем гражданам доброй воли - наше Патриаршее благословение: «Каждый хороший и совершенный дар приходит свыше, от Отца, создавшего все светила небесные» (от Иакова 1:17 ) для процветания и спасения нашего дорогого украинского народа ".