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Espreso.tvМирВ Италии начали тестировать вакцину от COVID-19 на людях

В Италии начали тестировать вакцину от COVID-19 на людях

Врачи Италии начали тестировать на людях вакцину от коронавируса

Об этом сообщает ANSA .

Итальянские врачи начали тестирование вакцины от COVID-19 на людях.

Первым добровольцем стала женщина, которая сейчас находится в инфекционной больнице имени Спаллазани в Риме.

"Надеюсь быть полезной для страны", - сказала доброволиця.

Отмечается, потенциальная вакцина от коронавируса была разработана итальянской компанией по биотехнологии ReiThera.

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