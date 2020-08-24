В Италии начали тестировать вакцину от COVID-19 на людях
24 августа, 2020, 21:46
Врачи Италии начали тестировать на людях вакцину от коронавируса
Об этом сообщает ANSA .
Итальянские врачи начали тестирование вакцины от COVID-19 на людях.
Первым добровольцем стала женщина, которая сейчас находится в инфекционной больнице имени Спаллазани в Риме.
"Надеюсь быть полезной для страны", - сказала доброволиця.
Отмечается, потенциальная вакцина от коронавируса была разработана итальянской компанией по биотехнологии ReiThera.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос