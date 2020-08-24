В Италии начали тестировать вакцину от COVID-19 на людях

24 августа, 2020, 21:46

Врачи Италии начали тестировать на людях вакцину от коронавируса

Об этом сообщает ANSA .

Итальянские врачи начали тестирование вакцины от COVID-19 на людях.

Первым добровольцем стала женщина, которая сейчас находится в инфекционной больнице имени Спаллазани в Риме.

"Надеюсь быть полезной для страны", - сказала доброволиця.

Отмечается, потенциальная вакцина от коронавируса была разработана итальянской компанией по биотехнологии ReiThera.

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