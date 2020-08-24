В Украине зафиксировали 1799 новых случаев COVID-19
24 августа, 2020, 08:54
За 23 августа в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерло и 289 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Коронавирус за сутки подтвердили в 127 детей и 86 медработников.
Госпитализировали 279 человек.
Наибольшее количество случаев выявлено в Черновицкой области - 241, в городе Киеве - 209, Ивано-Франковской области - 170, Одесской области - 145, Львовской области - 142, Харьковской области - 141, Тернопольской - 139.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 106 757 случаев коронавируса. Выздоровели - 52524 человека, умерло - 2293 человека, болеют - 51940 пациентов.
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