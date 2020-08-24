В Шевченковском районе Киева столкнулись Volkswagen и Kia: трое пострадавших
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В столице в Шевченковском районе на перекрестке улиц Салютная и Туполева произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и Kia.
Автомобиль Volkswagen стоял с левым поворотом с улицы Туполева и не пропустил автомобиль Kia, которая двигалась на встречу, в результате произошло столкновение.
От удара в автомобиль Volkswagen отлетела передняя часть, а легковушка Kia отбросило в парковую зону.
Авто оказалось между деревом и столбом, что и спасло жизнь людям, которые находились в салоне.
В результате ДТП пострадали три человека с автомобиля Kia: муж, жена и ребенок.
Их госпитализировали в больницу.
Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал.
На месте работает патрульная полке.
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