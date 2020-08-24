В Шевченковском районе Киева столкнулись Volkswagen и Kia: трое пострадавших

24 августа, 2020, 19:59

В Шевченковском районе Киева на перекрестке улиц Салютная и Туполева столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. Троих пострадавших с Kia госпитализированы в больницу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В столице в Шевченковском районе на перекрестке улиц Салютная и Туполева произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и Kia.

Автомобиль Volkswagen стоял с левым поворотом с улицы Туполева и не пропустил автомобиль Kia, которая двигалась на встречу, в результате произошло столкновение.

От удара в автомобиль Volkswagen отлетела передняя часть, а легковушка Kia отбросило в парковую зону.

Авто оказалось между деревом и столбом, что и спасло жизнь людям, которые находились в салоне.

В результате ДТП пострадали три человека с автомобиля Kia: муж, жена и ребенок.

Их госпитализировали в больницу.

Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал.

На месте работает патрульная полке.

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