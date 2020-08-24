В Луганске неизвестные активисты подняли украинский флаг

24 августа, 2020, 11:26

В неподконтрольных Украине городах Донбасса ко Дню Независимости появилась украинская символика

Фотографии, подтверждающие это, журналистам Радио Свобода прислали жители городов, которые сейчас подконтрольны группировкам "ДНР" и "ЛНР".

Украинские флаги запестрели на въезде в города Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 по декоммунизации).

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