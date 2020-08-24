В Луганске неизвестные активисты подняли украинский флаг
24 августа, 2020, 11:26
В неподконтрольных Украине городах Донбасса ко Дню Независимости появилась украинская символика
Фотографии, подтверждающие это, журналистам Радио Свобода прислали жители городов, которые сейчас подконтрольны группировкам "ДНР" и "ЛНР".
Украинские флаги запестрели на въезде в города Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 по декоммунизации).
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- Напомним, что это уже не первая проукраинская акция на неподконтрольной правительству Украины территории. В 2018 году в Донецке расклеили желто-голубые открытки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины.
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