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Espreso.tvОбществоВ Луганске неизвестные активисты подняли украинский флаг

В Луганске неизвестные активисты подняли украинский флаг

В неподконтрольных Украине городах Донбасса ко Дню Независимости появилась украинская символика

Фотографии, подтверждающие это, журналистам Радио Свобода прислали жители городов, которые сейчас подконтрольны группировкам "ДНР" и "ЛНР".

Украинские флаги запестрели на въезде в города Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 по декоммунизации).

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  • Напомним, что это уже не первая проукраинская акция на неподконтрольной правительству Украины территории. В 2018 году в Донецке расклеили желто-голубые открытки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины.

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