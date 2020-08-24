В Киеве за сутки обнаружили коронавирус у 209 человек
24 августа, 2020, 10:26
В столице за все время пандемии 12 023 подтвержденных случая COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Количество больных увеличилось за прошедшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей.
Трое заболевших скончались. Всего умерли 170 киевлян.
Заболели 119 женщин, 75 мужчин, 7 девочек (1-15 лет) и 8 мальчиков от 1 года до 11.
В больницы попали 29 пациентов.
Выздоровели за прошедшие сутки 60 человек. Всего переболели 3826 жителя Киева.
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