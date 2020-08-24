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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании Украинского дома, площади Независимости, аэропорта "Киев" и других объектов

В Киеве сообщили о заминировании Украинского дома, площади Независимости, аэропорта "Киев" и других объектов

Аноним сообщил о заминировании ряда объектов в Киеве

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

На электронную почту ГСЧС и в полицию поступили анонимные сообщения о заминировании таких объектов в Киеве:

  • Национальный центр "Украинский Дом",
  • станция метро "Крещатик",
  • площадь Майдан Независимости,
  • два магазина Цитрус
  • все мосты,
  • отель "Премьер Палас",
  • ЦУМ,
  • 43 отделение Таскомбанк,
  • аэропорт "Киев".

Полиция будет поочередно осматривать все объекты, решается вопрос об эвакуации людей.

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