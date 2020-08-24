В Киеве сообщили о заминировании Украинского дома, площади Независимости, аэропорта "Киев" и других объектов

24 августа, 2020, 12:31

Аноним сообщил о заминировании ряда объектов в Киеве

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

На электронную почту ГСЧС и в полицию поступили анонимные сообщения о заминировании таких объектов в Киеве:

Национальный центр "Украинский Дом",

станция метро "Крещатик",

площадь Майдан Независимости,

два магазина Цитрус

все мосты,

отель "Премьер Палас",

ЦУМ,

43 отделение Таскомбанк,

аэропорт "Киев".

Полиция будет поочередно осматривать все объекты, решается вопрос об эвакуации людей.

Аноним сообщил о заминировании станции метро "Крещатик", ее закрыли для проверки .