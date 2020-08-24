В Киеве сообщили о заминировании Украинского дома, площади Независимости, аэропорта "Киев" и других объектов
24 августа, 2020, 12:31
Аноним сообщил о заминировании ряда объектов в Киеве
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
На электронную почту ГСЧС и в полицию поступили анонимные сообщения о заминировании таких объектов в Киеве:
- Национальный центр "Украинский Дом",
- станция метро "Крещатик",
- площадь Майдан Независимости,
- два магазина Цитрус
- все мосты,
- отель "Премьер Палас",
- ЦУМ,
- 43 отделение Таскомбанк,
- аэропорт "Киев".
Полиция будет поочередно осматривать все объекты, решается вопрос об эвакуации людей.
- Аноним сообщил о заминировании станции метро "Крещатик", ее закрыли для проверки .
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