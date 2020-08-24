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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании станции метро "Крещатик"

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Крещатик"

Аноним сообщил о заминировании станции метро "Крещатик", ее закрыли для проверки

Об этом сообщила пресс служба КГГА в Telegram.

"Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыта. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

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