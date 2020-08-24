В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Крещатик"

24 августа, 2020, 11:19

Аноним сообщил о заминировании станции метро "Крещатик", ее закрыли для проверки

Об этом сообщила пресс служба КГГА в Telegram.

"Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыта. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.