В Киеве к 29-й годовщине Независимости Украины состоялся Марш защитников: как это было. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 августа, 2020, 16:27

В столице 24 августа прошел Марш защитников. Среди участников мероприятия были ветераны и участники российско-украинской войны в Донбассе

Об этом передает Эспрессо.TV .

В Киеве по случаю Дня Независимости Украины прошел Марш защитников.

В нем приняли участие бойцы Вооруженных сил, добровольческих батальонов, организации ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов.

В этом году участники акции прошли маршем от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Независимости и Европейской площади.

Впереди марша шли члены семей погибших военных, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, а также украинские военнослужащие, получившие ранения на Донбассе.

Организатором марша выступил Движение ветеранов Украины.

"В прошлом году, на День Независимости, ветеранских-военная сообщество вышла на Марш защитников Украины, чем уверенно вошла в историю. Состоялось не только что-то невыразимо прекрасное. Состоялось рождения традиции, наполняет новую украинскую мифологию и идентичность", - говорится в анонсе к маршу на Facebook-странице мероприятия.

Также в колонне шли активисты движения #Free, которые требовали, чтобы судьи закрыли дела против подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Участники этой колонны были одеты в футболки с портретами фигурантов этого дела.

По информации правоохранителей, в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тыс. человек. Их охраняли 4,5 тыс. правоохранителей - работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии. Правонарушений недопущено.

Марш длился около четырех часов и стал самым массовым "народным" празднованием Дня Независимости Украины в 2020 году.

В центре столице 24 августа около 10:00 начинался Марш защитников Украины, происходит на беспартийной основе.

Впоследствии, колонна отправилась от парка им Шевченко до Бессарабской площади, а затем отправилась по Крещатику до Майдана Незалежности.

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