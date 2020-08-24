В Киеве 7-летний мальчик выпал из окна
24 августа, 2020, 14:41
В Дарницком районе Киева ребенок выпал из окна на 12 этаже
Об этом сообщают Вартові.Еспресо .
Как рассказала полиция, мужчина вышел, чтобы встретить свою жену, а 7-летний мальчик остался один дома.
Родителей не было примерно 15 минут и в это время мальчик выпал из окна. В семье еще осталась младшая дочь.
На месте работает патрульная полиция.
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