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Espreso.tvОбществоВ Киеве 7-летний мальчик выпал из окна

В Киеве 7-летний мальчик выпал из окна

В Дарницком районе Киева ребенок выпал из окна на 12 этаже

Об этом сообщают Вартові.Еспресо .

Как рассказала полиция, мужчина вышел, чтобы встретить свою жену, а 7-летний мальчик остался один дома.

Родителей не было примерно 15 минут и в это время мальчик выпал из окна. В семье еще осталась младшая дочь.

На месте работает патрульная полиция.

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