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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге мужчина бросил гранату в сторону своих знакомых, четверо раненых

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в сторону своих знакомых, четверо раненых


фото: Нацполіція
В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату РГД-5 в сторону своих знакомых

Об этом сообщает пресс-центр полиции Днепропетровской области.

В результате взрыва травмы и осколочные ранения получили 4 человека, их госпитализировали.

По информации правоохранители, инцидент произошел на улице Скляра. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство и открыла производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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