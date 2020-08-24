24 августа, 2020, 12:59

В Черкасской области неизвестные сожгли 12 автобусов Золотоношского автопарка, борьба с огнем продолжалась час

Об этом сообщил пресс-секретарь УДСНС в Черкасской области Виталий Шульга, информирует Общественное .

24 августа около часа двадцать минут ночи на пульт связи службы спасения поступило сообщение о пожаре на территории АТП в городе Золотоноша. Возгорание автобуса ВАЗ на предприятии заметил охранник, который сообщил о пожаре по телефону «101».

Пожар быстро набирал обороты и распространился на 12 припаркованных соседних автобусов. До приезда спасателей охраннику удалось один автобус отогнать. На место пожара прибыл пожарный караул восьмой спасательной пожарной части в составе двух расчетов. Борьба с огнем продолжалась час. Пожарным от огня удалось спасти четыре автобуса ВАЗ.

Огонь уничтожил 12 автобусов и повредил один автобус Богдан. Вероятной причиной пожара стал поджог, говорят спасатели.

Спикер ГУНП в Черкасской области Зоя Волк рассказала, что сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Открыли уголовное производство ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.