В центре Киева начинается Марш защитников Украины
24 августа, 2020, 10:06
В центре столицы начинается Марш защитников Украины, он происходит на беспартийной основе
Об этом передает Эспрессо.TV .
В парке имени Тараса Шевченко собираются участники Марша защитников Украины.
Организаторы марша заявили, что исповедуют принцип беспартийности, не включают ни одну из политических сил и призывают всех участников не использовать символов и лозунгов партий.
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