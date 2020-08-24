В центре Киева начинается Марш защитников Украины

24 августа, 2020, 10:06

В центре столицы начинается Марш защитников Украины, он происходит на беспартийной основе

Об этом передает Эспрессо.TV .

В парке имени Тараса Шевченко собираются участники Марша защитников Украины.

Организаторы марша заявили, что исповедуют принцип беспартийности, не включают ни одну из политических сил и призывают всех участников не использовать символов и лозунгов партий.