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Espreso.tvОбществоВ центре Киева начинается Марш защитников Украины

В центре Киева начинается Марш защитников Украины

В центре столицы начинается Марш защитников Украины, он происходит на беспартийной основе

Об этом передает Эспрессо.TV .

В парке имени Тараса Шевченко собираются участники Марша защитников Украины.

Организаторы марша заявили, что исповедуют принцип беспартийности, не включают ни одну из политических сил и призывают всех участников не использовать символов и лозунгов партий.

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