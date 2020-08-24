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Espreso.tvМирВ Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову

В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову


фото: Facebook Ольги Кавалькової
В Беларуси бойцы ОМОН задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского

Об этом сообщается на странице доверенного лица кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.

"У проходной МТЗ задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Они приехали поговорить перед проходной с рабочими и заместителем генерального директора по идеологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании ОМОН обвинил их в организации несанкционированного массового мероприятия, после чего их посадили в автозак и увезли.

Отметим, что президент Александр Лукашенко обещал с понедельника 24 августа быть более жестким к протестующим.

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