В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову
Об этом сообщается на странице доверенного лица кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.
"У проходной МТЗ задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Они приехали поговорить перед проходной с рабочими и заместителем генерального директора по идеологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при задержании ОМОН обвинил их в организации несанкционированного массового мероприятия, после чего их посадили в автозак и увезли.
Отметим, что президент Александр Лукашенко обещал с понедельника 24 августа быть более жестким к протестующим.
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