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Espreso.tvОбществоУкраина предлагает Германии присоединиться к платформе деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина предлагает Германии присоединиться к платформе деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина хотела бы, чтобы Германия присоединилась к платформе деоккупации Крыма

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на пресс конференции в Киеве после переговоров с главой МИД Германии Гайко Маасом, сообщает Радио Свобода.

Он сказал, что вопросу Крыма в ходе переговоров, посвященных урегулированию на Донбассе, уделили особое внимание.

По словам Кулебы, он проинформировал Мааса, что МИД Украины разработал концепцию международной платформы по Крыму.

"И после ее окончательной финализации и утверждение мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - сказал он.

Кулеба добавил, что вопрос Крыма "всегда на повестке дня, мы держим его очень высоко".

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