Украина предлагает Германии присоединиться к платформе деоккупации Крыма, - Кулеба

24 августа, 2020, 15:56

Украина хотела бы, чтобы Германия присоединилась к платформе деоккупации Крыма

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на пресс конференции в Киеве после переговоров с главой МИД Германии Гайко Маасом, сообщает Радио Свобода.

Он сказал, что вопросу Крыма в ходе переговоров, посвященных урегулированию на Донбассе, уделили особое внимание.

По словам Кулебы, он проинформировал Мааса, что МИД Украины разработал концепцию международной платформы по Крыму.

"И после ее окончательной финализации и утверждение мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - сказал он.

Кулеба добавил, что вопрос Крыма "всегда на повестке дня, мы держим его очень высоко".