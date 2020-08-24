Украина предлагает Германии присоединиться к платформе деоккупации Крыма, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на пресс конференции в Киеве после переговоров с главой МИД Германии Гайко Маасом, сообщает Радио Свобода.
Он сказал, что вопросу Крыма в ходе переговоров, посвященных урегулированию на Донбассе, уделили особое внимание.
По словам Кулебы, он проинформировал Мааса, что МИД Украины разработал концепцию международной платформы по Крыму.
"И после ее окончательной финализации и утверждение мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - сказал он.
Кулеба добавил, что вопрос Крыма "всегда на повестке дня, мы держим его очень высоко".
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