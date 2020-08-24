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Espreso.tvМирУ революции в Беларуси уже есть и свои герои, и свои предатели, - экскандидат в президенты Санников

У революции в Беларуси уже есть и свои герои, и свои предатели, - экскандидат в президенты Санников

Рядом с резиденцией Лукашенко. Минск. 23 августа 2020 года
фото: svaboda.org
Лидер объединения "Европейская Беларусь", кандидат в президенты 2010 года, политзаключенный и политэмигрант Андрей Санников охарактеризовал сильные и слабые стороны нынешнего протестного движения в стране

Об этом он рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспрессо.TV.

"Координационный Совет - это абсолютно потешный орган, который создан для того чтобы протесты свести на нет. По-простому "слить", это правильное слово, и заболтать всю ситуацию. Там есть приличные люди, но этим управляют кукловоды. Они сделали самую большую ошибку, они почему-то поверили, что они какие-то лидеры и стали менять требования народа, и главное, требования забастовщиков, бастующих рабочих, а это главное, что сегодня нужно слышать", - объяснил Санников.

Политик напомнил, о чем идет речь.

"А требования три главных - это отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и новые выборы. Они простые, но на этом народ будет настаивать. И менять это и говорить, что "мы за мирный диалог", или, как они договорились, "мы за участие Лукашенко в (повторных - ред.) выборах", ну, это, извините меня, предательство", - отметил Санников.

"Революция ж рождает и героев, и предателей. А иногда и герои, и предатели они в одном лице существуют", - подчеркнул он.

При этом Санников назвал тех, кого он считает настоящими лидерами революции в Беларуси.

"Новые элиты уже появились, они отвечают духу времени. Это ребята, которые занимаются информацией в сети, это блогеры. Не зря Лукашенко посадил с десяток блогеров. Потому что он считает, что они представляют опасность. Для диктатуры любое правдивое слово представлеют опасность. Вы, Еспресо.ТV, прекрасно знаете, как "любил" Вас режим Януковича. Это (также - ред.) молодые ребята, которые сейчас на улицах. Это ведущие телеграм-каналов, которые сейчас у нас имеют миллионные подписки, милионные аудитории. Это и есть формирующеяся новая элита. Они пока молодые, но я готов им помагать чем могу, потому что я вижу как раз за ними будущее. Это формируются новые лидеры и новая политическая элита. Не только протестная, а именно политическая", - добавил Санников.

 

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