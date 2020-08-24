Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, - Зеленский

24 августа, 2020, 10:08

Об этом он сказал в своей речи к 29-й годовщины Дня Независимости Украины, передает Эспрессо.TV .

Он заявил, что "мы строим страну, которая всегда готова дать отпор".

"И не важно кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться", - сказал Зеленский.

Он попросил некоторых людей "не мешать это делать"

"Все, кто хочет строить именно такую страну - добро пожаловать, всем остальным - просьба не мешать. У вас было много лет для того, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку, примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед ", - подытожил Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина со временем будет первой в Европе по человеческому счастью , а не только по размеру территории.