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Espreso.tvОбществоТе, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, - Зеленский

Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, - Зеленский


фото: Слово і Діло
Президент Владимир Зеленский заявил, что люди, которые "подарили часть территории, будут давать показания"

Об этом он сказал в своей речи к 29-й годовщины Дня Независимости Украины, передает Эспрессо.TV .

Он заявил, что "мы строим страну, которая всегда готова дать отпор".

"И не важно кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться", - сказал Зеленский.

Он попросил некоторых людей "не мешать это делать"

"Все, кто хочет строить именно такую страну - добро пожаловать, всем остальным - просьба не мешать. У вас было много лет для того, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку, примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед ", - подытожил Зеленский.

  • Зеленский заявил, что Украина со временем будет первой в Европе по человеческому счастью , а не только по размеру территории.

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