 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСиловики задержали сопредседателя забастовочного комитета "Беларуськалия"

Силовики задержали сопредседателя забастовочного комитета "Беларуськалия"

24 августа задержан сопредседатель забастовочного комитета "Беларуськалия" Анатолий Бокун. На данный момент он находится в РОВД

Об этом сообщает Наша Нива со ссылкой на членов стачкома.

По имеющейся информации, на всех членов стачкома будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в "несанкционированных массовых мероприятиях".

Стачком "Беларуськалия" выдвинул силовикам ультиматум. Если задержанного Бокана сегодня утром не выпустят до 14:30 (по истечении трех часов задержания), то все работники предприятия соберутся в Солигорского РОВД.

Читайте также: В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановськой Ковальков

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать