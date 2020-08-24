Силовики задержали сопредседателя забастовочного комитета "Беларуськалия"
24 августа, 2020, 14:04
24 августа задержан сопредседатель забастовочного комитета "Беларуськалия" Анатолий Бокун. На данный момент он находится в РОВД
Об этом сообщает Наша Нива со ссылкой на членов стачкома.
По имеющейся информации, на всех членов стачкома будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в "несанкционированных массовых мероприятиях".
Стачком "Беларуськалия" выдвинул силовикам ультиматум. Если задержанного Бокана сегодня утром не выпустят до 14:30 (по истечении трех часов задержания), то все работники предприятия соберутся в Солигорского РОВД.
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