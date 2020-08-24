Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили перемирие

24 августа, 2020, 08:01

За 23 июля, военные задокументировали три нарушения оккупантами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Авдеевки зафиксировано выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, около Зайцевого - несколько выстрелов из стрелкового оружия.

В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

23 августа также выявлен факт оборудования позиций в сторону подразделений украинских войск неподалеку Марьинки с направления окупиррованой Александровки.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала 24 августа на всех участках фронта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.