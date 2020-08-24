Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили перемирие
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Авдеевки зафиксировано выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, около Зайцевого - несколько выстрелов из стрелкового оружия.
В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.
23 августа также выявлен факт оборудования позиций в сторону подразделений украинских войск неподалеку Марьинки с направления окупиррованой Александровки.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала 24 августа на всех участках фронта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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