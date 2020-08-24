Советник Путина будет присутствовать на встрече помощников лидеров "нормандского" формата, - Кулеба

24 августа, 2020, 12:47

Встреча советников "нормандской четверки" должна пройти в полном составе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецким коллегой Гайко Маасом, передает Еспресо.TV.

"У нас есть все основания полагать, что встреча советников участников "нормандского формата" пройдет в полном составе", - заявил Кулеба.

Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбасса может произойти 28 августа.