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Espreso.tvОбществоСоветник Путина будет присутствовать на встрече помощников лидеров "нормандского" формата, - Кулеба

Советник Путина будет присутствовать на встрече помощников лидеров "нормандского" формата, - Кулеба

Встреча советников "нормандской четверки" должна пройти в полном составе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецким коллегой Гайко Маасом, передает Еспресо.TV.

"У нас есть все основания полагать, что встреча советников участников "нормандского формата" пройдет в полном составе", - заявил Кулеба.

  • Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбасса может произойти 28 августа.

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