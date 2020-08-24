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Espreso.tvОбщество"Коммуникация с ОПУ имеет бутафорский характер": родственники политзаключенных Кремля просят МИД Германии поспособствовать обмену

"Коммуникация с ОПУ имеет бутафорский характер": родственники политзаключенных Кремля просят МИД Германии поспособствовать обмену


фото: Експрес
Объединение родственников политзаключенных Кремля написало обращение к министру иностранных дел Германии Гайко Маасу, с просьбой актуализировать вопрос освобождения их родных на следующей встрече в "нормандском формате"

Об этом сообщают Крим.Реалии.

Родственники украинских политзаключенных заявили о проблемах с коммуникацией с Офисом президента.

"Зимой 2020 президент Украины Владимир Зеленский и представители Офиса президента Украины выразили уверенность, что обществу скоро будет предоставлена информация о датах возможного обмена и имена политзаключенных, попавших в список на обмен. Впрочем, за пол года, которые прошли с того момента, обещанной информацией не поделились даже с родственниками политзаключенных ", - говорится в заявлении.

Родственники заявили, что в течение последних двух месяцев руководитель Офиса президента Андрей Ермак дважды заявлял о новом возможном обмене, который "может произойти уже скоро", но никаких результатов нет.

"Коммуникация Офиса президента с родственниками политзаключенных имеет достаточно бутафорский характер. Рабочие группы, которые должны заниматься вопросом освобождения политзаключенных и помощью членам их семей, фактически не функционируют. Несмотря на некоторые попытки диалога, мы ни разу не получили конструктивных ответов на наши вопрос и запросы ", - отметили в Объединении родственников политзаключенных Кремля.

Родственники политзаключенных напомнили также, что договоренности, которые были достигнуты на "нормандской встречи" 9 декабря 2019, не были выполнены Россией. Они попросили главу МИД Германии "требовать у России выполнения достигнутых в декабря 2019 года договоренностей".

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