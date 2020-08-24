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Espreso.tvОбщество"Верьте в будущее и любите Украину": екснардеп Заяц поздравил людей с Днем Независимости

"Верьте в будущее и любите Украину": екснардеп Заяц поздравил людей с Днем Независимости

Народный депутат Верховной Рады Украины первых четырех созывов Иван Заец поздравил украинцев с Днем Независимости

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Поздравляю украинцев с великим праздником! Сегодня день лучших чувств, ходите в гости друг друга, поздравляйте друг друга. Гордитесь своими родителями, своими родными, которые восстановили украинскую государственность. Верьте в будущее украинской нации. Любите Украину не только во времена взлета, но и в врем'я люте. Любите Украину и будете счастливы везде и всегда", - призвал екснардеп.

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