"Верьте в будущее и любите Украину": екснардеп Заяц поздравил людей с Днем Независимости
24 августа, 2020, 14:05
Народный депутат Верховной Рады Украины первых четырех созывов Иван Заец поздравил украинцев с Днем Независимости
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Поздравляю украинцев с великим праздником! Сегодня день лучших чувств, ходите в гости друг друга, поздравляйте друг друга. Гордитесь своими родителями, своими родными, которые восстановили украинскую государственность. Верьте в будущее украинской нации. Любите Украину не только во времена взлета, но и в врем'я люте. Любите Украину и будете счастливы везде и всегда", - призвал екснардеп.
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