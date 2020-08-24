"Красная" зона карантина: в Черновцах приостановили работу общественного транспорта и закрыли детсады
Об этом сообщил заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман в комментарии Укринформу .
"По требованию полиции, выполняет постановление правительства, в Черновцах приостановили работу маршруток и троллейбусов. Еще утром мы вышли на маршруты, просили не парализовать работу города. Но они выполняют решение центрального органа власти. Завтра на заседании внеочередной сессии мы рассмотрим этот вопрос", - отметил заместитель городского головы.
Отмечается, что в приказе управления образования горсовета, с 24 августа по 7 сентября прекращается работа детских садов.
"Во исполнение Постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 г.., решение внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 21.08.2020 г.. В связи с установления в Черновцах" красной зоны "... приостановить деятельность учреждений дошкольного образования, дошкольных подразделений УВК коммунальной формы собственности Черновицкого городского совета с 24 августа по 7 сентября 2020 ", - говорится в документе.
Большинство кафе и ресторанов в Черновцах работают в обычном режиме, а на продуктовых рынках не соблюдаются противоэпидемических мероприятий. В обычном режиме работают и парикмахерской.
- В Украине расширили список городов и районов, внесли в "красной" зоны карантина , из-за увеличения случаев коронавируса. В список вошли Черновцы.
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