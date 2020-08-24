Протесты в Беларуси: за предыдущие сутки МВД составило 79 админпротоколов

24 августа, 2020, 15:29

В Беларуси за 23 августа правоохранители составили 79 протоколов об административных правонарушениях за участие в массовых мероприятиях

Об этом сообщила прессекретар МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram .

"Всего за предыдущие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях. Как и раньше, некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрена как административная, так и уголовную ответственность, - отметила прессекретар МВД.

Чемоданова заметила, что санкция статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

На фото видно, что количество участников перевесила за 20 тыс. человек.

"Максимальное количество присутствующих на протестных акциях в воскресенье зафиксировано в Минске - около 20 000 человек, Бресте и Гродно - не более трех тысяч человек. После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и другой атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столицы основному месту сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие прошли к обелиску "Минск - город-герой". На пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тыс. ", - отметила Чемоданова.

23 августа 2020, в Минске состоялась многотысячная антипрезидентская акция под названием "Марш новой Беларуси".

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 23 августа 2020, п рилетив на вертолете в свою главную резиденцию - минский Дворец независимости - с оружием.

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