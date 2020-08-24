 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПреемником Путина хотят сделать сына Патрушева, - Фейгин

Преемником Путина хотят сделать сына Патрушева, - Фейгин

Дмитрий Патрушев
фото: ТВ Центр-Москва
У каждой из крупнейших фракций Кремля имеется свой кандидат в преемники Путина. Одним из них является сын секретаря Совета безопасности России, главы ФСБ в 1999-2008 годах Николая Патрушева

Об этом российский правозащитник и оппозиционер, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, вышедшей на Еспресо.TV.

"Путин сам себе нарисовал почти полтора десятилетия в будущем, в соответствии с этими поправками в Конституцию, но есть ли у него эти полтора десятилетия никто не знает. Ситуация продолжает оставаться неопределенной еще и в том отношении, что окружение Путина может начать самостоятельную игру. Тем более, что там совершенно разные группы, разные крылья, разные башни. Одни нацелены на то, чтобы преемником был какой-нибудь Шойгу (министр обороны РФ - ред.), другие на Медведева сориентированы, третьи вообще считают, что должен быть кто-то из сыновей Патрушева. Сын Патрушева сейчас министр", - объяснил Фейгин.

При этом напряжение внутри российских правящих элит, по его словам, постоянно возрастает. 

"Путин вступает в сложную полосу своей жизни. В этом году ему 68 лет. Дальше его возраст только прибавляется, он убавляться не будет. Он будет становится только старше. И риски будут возрастать. Потому что его окружение, конечно же, рефлексирует по поводу старого вождя. В других обстоятельствах они бы говорили: "У нас впереди еще запас в 20 лет". А сколько сейчас запаса никто не знает", - подчеркнул оппозиционер.

Справка

Николай Патрушев наряду с Игорем Сечиным входит в число ближайшего окружения Путина и отвечает у него за силовой блок. Они начинали работать вместе еще в Ленинградском управлении КГБ СССР.

Как неоднократно утверждали российские журналисты, именно Патрушев ответственен за наиболее скандальные спецоперации режима Путина, связанные с его приходом к власти, Чечней, вмешательством в дела другие государств, преследованием оппонентов и вторжением в Украину.

Старший сын Николая Патрушева - Патрушев Дмитрий Николаевич, 1977 года рождения, возглавляет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Младший - Патрушев Андрей Николаевич, 1981 года рождения, занимается предпринимательством.

И Дмитрий, и Андрей окончили Академию ФСБ РФ. Занимали руководящие посты в системе "Газпрома".

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать