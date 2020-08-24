Преемником Путина хотят сделать сына Патрушева, - Фейгин

24 августа, 2020, 17:36

У каждой из крупнейших фракций Кремля имеется свой кандидат в преемники Путина. Одним из них является сын секретаря Совета безопасности России, главы ФСБ в 1999-2008 годах Николая Патрушева

Об этом российский правозащитник и оппозиционер, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, вышедшей на Еспресо.TV.

"Путин сам себе нарисовал почти полтора десятилетия в будущем, в соответствии с этими поправками в Конституцию, но есть ли у него эти полтора десятилетия никто не знает. Ситуация продолжает оставаться неопределенной еще и в том отношении, что окружение Путина может начать самостоятельную игру. Тем более, что там совершенно разные группы, разные крылья, разные башни. Одни нацелены на то, чтобы преемником был какой-нибудь Шойгу (министр обороны РФ - ред.), другие на Медведева сориентированы, третьи вообще считают, что должен быть кто-то из сыновей Патрушева. Сын Патрушева сейчас министр", - объяснил Фейгин.

При этом напряжение внутри российских правящих элит, по его словам, постоянно возрастает.

"Путин вступает в сложную полосу своей жизни. В этом году ему 68 лет. Дальше его возраст только прибавляется, он убавляться не будет. Он будет становится только старше. И риски будут возрастать. Потому что его окружение, конечно же, рефлексирует по поводу старого вождя. В других обстоятельствах они бы говорили: "У нас впереди еще запас в 20 лет". А сколько сейчас запаса никто не знает", - подчеркнул оппозиционер.

Справка

Николай Патрушев наряду с Игорем Сечиным входит в число ближайшего окружения Путина и отвечает у него за силовой блок. Они начинали работать вместе еще в Ленинградском управлении КГБ СССР.

Как неоднократно утверждали российские журналисты, именно Патрушев ответственен за наиболее скандальные спецоперации режима Путина, связанные с его приходом к власти, Чечней, вмешательством в дела другие государств, преследованием оппонентов и вторжением в Украину.

Старший сын Николая Патрушева - Патрушев Дмитрий Николаевич, 1977 года рождения, возглавляет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Младший - Патрушев Андрей Николаевич, 1981 года рождения, занимается предпринимательством.

И Дмитрий, и Андрей окончили Академию ФСБ РФ. Занимали руководящие посты в системе "Газпрома".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb