Порошенко о погибшем сержанта Журавле: Нам необходимо учиться на примере таких героических поступков

24 августа, 2020, 16:16

Мы требуем присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно, заявил Порошенко

Об этом заявил в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко .

"Ярослав погиб, потому что ждал фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали к нашим войскам. Мы требуем присвоении ему звания Героя Украины. Так же мы требуем наградить Андрея Пидлисного, который сделал все, чтобы спасти Ярослава. Лишь тяжелая контузия во время артиллерийского минометного обстрела помешала ему это сделать ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что 24 августа на марше патриотов присутствовала семья Ярослава - отец Сергей Журавель и дочь Ярослава.

"Наш долг перед ними и перед семьями погибших украинских воинов с достоинством чествовать их подвиг и жертву ради Украины. Должны учиться на примере таких героических поступков. Так нужно любить Украину. Так все украинцы ее любят! Когда мы будем об этом помнить, все с Украиной будет хорошо и мы победим! ", - добавил Порошенко.

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