Поддержка США свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблемая, - Помпео поздравил украинцев
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по прекращению агрессии России на Востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией", - заявил Помпео.
Он также выразил солидарность с украинцами в продвижении ключевых реформ.
"Дружба между нашими странами никогда не была крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее", - подчеркнул госсекретарь США.
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