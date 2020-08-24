Поддержка США свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблемая, - Помпео поздравил украинцев

24 августа, 2020, 14:55

Государственный секретарь Майк Помпео от имени США и американского народа поздравил украинцев по случаю Дня Независимости, отметив незыблемость поддержки демократической Украине

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по прекращению агрессии России на Востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией", - заявил Помпео.

Он также выразил солидарность с украинцами в продвижении ключевых реформ.

"Дружба между нашими странами никогда не была крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее", - подчеркнул госсекретарь США.