Обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС: Лукашенко с Путиным провели еще один телефонный разговор
24 августа, 2020, 18:05
Президент Беларуси Александр Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно ситуации на белорусской границе с Европейским союзом
Об этом сообщает БЕЛТА .
Телефонный разговор между Лукашенко и Путиным состоялась сегодня, 24 августа.
"Президенты обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешней границе, особенно в западном направлении", - говорится в сообщении.
Также лидеры Беларуси и России обсудили вопросы борьбы с коронавируса.
- Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно переговоров с Германией и Францией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
Читайте также
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости