 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирОбсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС: Лукашенко с Путиным провели еще один телефонный разговор

Обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС: Лукашенко с Путиным провели еще один телефонный разговор


фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно ситуации на белорусской границе с Европейским союзом

Об этом сообщает БЕЛТА .

Телефонный разговор между Лукашенко и Путиным состоялась сегодня, 24 августа.

"Президенты обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешней границе, особенно в западном направлении", - говорится в сообщении.

Также лидеры Беларуси и России обсудили вопросы борьбы с коронавируса.

  • Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно переговоров с Германией и Францией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать