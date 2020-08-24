Обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС: Лукашенко с Путиным провели еще один телефонный разговор

24 августа, 2020, 18:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно ситуации на белорусской границе с Европейским союзом

Об этом сообщает БЕЛТА .

Телефонный разговор между Лукашенко и Путиным состоялась сегодня, 24 августа.

"Президенты обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешней границе, особенно в западном направлении", - говорится в сообщении.

Также лидеры Беларуси и России обсудили вопросы борьбы с коронавируса.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно переговоров с Германией и Францией.

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