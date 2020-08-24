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Espreso.tvОбществоНа мероприятиях ко Дню независимости в центре Киева будут работать 200 полицейских диалога

На мероприятиях ко Дню независимости в центре Киева будут работать 200 полицейских диалога

К охраны на мероприятиях в центре Киева 24 августа, задействовано 200 представителей полиции диалога с разных регионов Украины

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

"На мероприятиях будет работать 200 представителей полиции диалога. Каждый полицейский прежде всего нацелен на проведение превентивной работы. При этом основной формой взаимодействия с людьми будет диалог: от предоставления элементарных разъяснений относительно тех или иных действий до недопущения любых конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении.

В полиции просят относиться с пониманием к "определенных ограничительных мер".

В полиции также напомнили, что за порядком во время мероприятий в Киеве следить более 4000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Также будут привлечены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины.

Киевская милиция уже усилила наряды в местах проведения мероприятий, к обследованию присоединились взрывотехники и кинологи.

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