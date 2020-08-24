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Espreso.tvОбществоНа Черниговщине в общежитии военного полигона произошел взрыв, есть погибший

На Черниговщине в общежитии военного полигона произошел взрыв, есть погибший

24 августа в одном из общежитий 169-го Учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв: погиб один военный, еще три человека получили травмы

Об этом сообщила пресс-служба полигона в Facebook .

"Вынуждены сообщить о происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной небрежности и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв", - говорится в сообщении .

В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

"Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных Войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе", - говорится в сообщении.

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