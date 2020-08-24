Мирослав Маринович: Украина будет независимой не только через 30, но и через 300 лет

24 августа, 2020, 17:33

Я прошу у Бога помочь мне стоять на стороне тех, кто на деле доказывает: Украина - это мы, кто убежден в победе добра, готов подставить плечо незнакомцу и не идти на компромисс со злом

Об этом в комментарии по случаю Дня Независимости для "Эспрессо.Запад" рассказал диссидент, публицист, вицеректор УКУ Мирослав Маринович.

"Помню с детства, что в моей семье всегда пели молитву "Боже, нам єдність подай! ". Кажется, это вечно актуальная молитва украинцев, которые могут быть искренними патриотами, но не справляются со своей национальной болезнью "моральной гемофилей, которая приводит к тому, что каждая маленькая рана является как бы неизлечимой", а "каждое недоразумение между украинцами, которое, как кажется, можно было бы легко устранить, переходит так часто в хроническое состояние антагонизмов, споров, которым нет конца" (Митрополит Андрей Шептицкий).

Почему мы такие? У того же митрополита есть точный ответ: потому что мы упорно хотим, "чтобы государство было обязательно таким, какой хочет ее иметь или партия, или клика, или группа, или даже один человек". Потому что для нас, твердошеиих, "Украина - это я".

Однако мы все знаем и другую Украину - ту, которая явила на своих Майданах чудеса самоорганизации, доверия и взаимопомощи. Ту, которая пела: "Разом нас багато - нас не подолати". Мы знаем ту Украину, которая явила миру три феерические революции, которые единственными среди современных протестных движений в мире оказались победными.

Ответ на этот один: вера в добро. Когда украинец верит в добро, он становится вдохновенным, доверчивым и непреодолимым. Когда же он теряет эту веру, то превращается в угаслого, подозрительного и готового предать в любой момент. Тот первый приносит славу своей нации, то второй - ее позором.

Каждый из нас может быть и одним, и другим. Каждый должен сделать выбор. И я прошу у Бога помочь мне стоять на стороне тех, кто на деле доказывает: Украина - это мы, что убеждены в победе добра, готовы подставить плечо незнакомцу и не идти на компромисс со злом. Такая Украина будет независимой не только через 30, но и через 300 лет. С Днем Независимости Тебя, Украина! ", - сказал Маринович.