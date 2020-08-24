Хочу верить и верю, что это произойдет в этом году, - Зеленский об окончании войны в Донбассе
24 августа, 2020, 19:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в завершение войны в Донбассе до конца года
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел, - отметил президент .
По словам Зеленского, его команда придерживается беспрецедентных темпов по установлению мира на Донбассе.
"Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - сказал он.
- Президент Владимир Зеленский заявил , что люди, которые "подарили часть территории, будут давать показания".
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