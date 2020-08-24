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Espreso.tvОбществоХочу верить и верю, что это произойдет в этом году, - Зеленский об окончании войны в Донбассе

Хочу верить и верю, что это произойдет в этом году, - Зеленский об окончании войны в Донбассе


фото: media.slovoidilo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в завершение войны в Донбассе до конца года

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел, - отметил президент .

По словам Зеленского, его команда придерживается беспрецедентных темпов по установлению мира на Донбассе.

"Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - сказал он.

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