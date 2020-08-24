Кандидат от демократов Байден заявил, что сможет отработать два срока президентом США
24 августа, 2020, 08:23
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что сможет отработать два срока на должности, несмотря на возраст
Об этом сообщает ABC News .
Байден заявил, что он вполне может отбыть два срока в Белом доме в случае избрания.
"Я думаю, что это законный вопрос - спросить любого человека старше 70 лет, подходит ли и готова ли она. Единственное, что я могу сказать американскому народу: "Посмотрите на меня", - сказал Байден в ходе интервью.
- 19 августа Демократическая партия США официально утвердила Джо Байдена своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-