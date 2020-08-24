Кандидат от демократов Байден заявил, что сможет отработать два срока президентом США

24 августа, 2020, 08:23

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что сможет отработать два срока на должности, несмотря на возраст

Об этом сообщает ABC News .

Байден заявил, что он вполне может отбыть два срока в Белом доме в случае избрания.

"Я думаю, что это законный вопрос - спросить любого человека старше 70 лет, подходит ли и готова ли она. Единственное, что я могу сказать американскому народу: "Посмотрите на меня", - сказал Байден в ходе интервью.

19 августа Демократическая партия США официально утвердила Джо Байдена своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года.