Глава МИД Германии назвал перемирие в зоне ООС "обнадеживающим"

24 августа, 2020, 11:11

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал обнадеживающим перемирие на Донбассе

Об этом сообщает пресс служба МИД, передает РБК-Украина .

24 августа Маас начнет визит в Киев.

Во время визита Маас проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и своим коллегой Дмитрием Кулебой.

"В последние несколько недель появились обнадеживающие признаки: прекращение огня является самым продолжительным с 2014 года", - говорится в сообщении.

Маас также поздравил украинцев с Днем Независимости и отметил, эта дата стимулирует продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Мы хотим быстрее продвигаться вперед в Минском процессе, поэтому сегодня я еду в Киев", - сказал он.