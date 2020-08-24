Глава МИД Германии назвал перемирие в зоне ООС "обнадеживающим"
Об этом сообщает пресс служба МИД, передает РБК-Украина .
24 августа Маас начнет визит в Киев.
Во время визита Маас проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и своим коллегой Дмитрием Кулебой.
"В последние несколько недель появились обнадеживающие признаки: прекращение огня является самым продолжительным с 2014 года", - говорится в сообщении.
Маас также поздравил украинцев с Днем Независимости и отметил, эта дата стимулирует продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.
"Мы хотим быстрее продвигаться вперед в Минском процессе, поэтому сегодня я еду в Киев", - сказал он.
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