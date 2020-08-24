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Espreso.tvМирЕврокомиссия одобрила пакет предложений по усилению торговли с Украиной

Еврокомиссия одобрила пакет предложений по усилению торговли с Украиной


фото: reuters
Европейская комиссия 24 августа приняла пакет предложений, направленных на увеличение торговли между Европейским Союзом и странами, которые используют конвенцию Пан-Евро-Мед, среди которых и Украина

Об этом сообщает пресс служба Европейской комиссии.

"Сегодняшние предложения модернизируют преференциальные торговые соглашения ЕС с 20 торговыми партнерами из Пан-Евро-Мед, делая соответствующие« правила происхождения "в этих соглашениях более гибкими и удобными для бизнеса", - говорится в сообщении.

Кроме Украины, эти предложения вносят поправки в двусторонние соглашения ЕС с последующими Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и нашими соседями в Евро-средиземноморском регионе, а также для содействия региональной интеграции", - прокомментировал  еврокомиссар по вопросам экономики Джентилони.

Одобренный пакет включает 21 предложение Совету ЕС, которые обеспечат более удобные правила происхождения в торговых соглашениях ЕС с большинством соседних стран.

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