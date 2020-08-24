День Независимости: в мероприятиях по всей Украине приняли участие около 50 тыс. граждан, - Нацполиция

24 августа, 2020, 21:24

В праздничных мероприятиях к 29-й годовщине Независимости Украины в целом приняли участие 48,5 тыс. украинцов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тыс. граждан. Правоохранители обеспечили безопасность участников", - говорится в сообщении.

На обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности в столице, где произошли наиболее массовые мероприятия, правопорядок обеспечивали 4,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Сообщается, нарушений правопорядка допущено не было.

Фото: npu.gov.ua

В столице 24 августа прошел Марш защитников. Среди участников мероприятия были ветераны и участники российско-украинской войны в Донбассе. По информации правоохранителей, в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тыс. человек.

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