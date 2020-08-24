День Независимости: группы "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте
Представительница группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко написала в Facebook , что к ним никто не обращался относительно прав на исполнение песни на концерте ко Дню Независимости.
"По вопросам использования песни "Океана Эльзы "сегодня утром - нет, не давали разрешение! Более того - даже не обращались", - написала она.
На официальной Facebook-странице и группа обнародовал пост с обращением к ОПГ.
"Украина - это Европа. Европа - это уважение прав, в том числе авторских. Не так ли, Офис президента Украины?", - говорится в сообщении.
В свою очередь продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов отвечая на вопрос, обращались к группе по выполнению их песни на концерте, заявил : "Нет, конечно, никто не спрашивал".
Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс выполнили" Время и Стекло", а "Там, где нас нет"
"Океана Эльзы"- хор и Верка Сердючка.
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