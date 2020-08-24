День Независимости: группы "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте

24 августа, 2020, 17:04

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости

Представительница группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко написала в Facebook , что к ним никто не обращался относительно прав на исполнение песни на концерте ко Дню Независимости.

"По вопросам использования песни "Океана Эльзы "сегодня утром - нет, не давали разрешение! Более того - даже не обращались", - написала она.

На официальной Facebook-странице и группа обнародовал пост с обращением к ОПГ.

"Украина - это Европа. Европа - это уважение прав, в том числе авторских. Не так ли, Офис президента Украины?", - говорится в сообщении.

В свою очередь продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов отвечая на вопрос, обращались к группе по выполнению их песни на концерте, заявил : "Нет, конечно, никто не спрашивал".

Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс выполнили" Время и Стекло", а "Там, где нас нет"

"Океана Эльзы"- хор и Верка Сердючка.

В столице 24 августа прошел Марш защитников. Среди участников мероприятия были ветераны и участники российско-украинской войны в Донбассе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb