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Espreso.tvМирБелорусская оппозиция призвала провести референдум об изменениях в Конституцию

Белорусская оппозиция призвала провести референдум об изменениях в Конституцию


фото: Радіо Свобода
В оппозиционном Координационном совете Беларуси заявили, что инициируют референдум об изменениях в конституцию страны

Об этом написала в Facebook член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.

"Каждый час, каждый день, каждую неделю сохранение власти в руках бывшего президента наносит огромный ущерб предприятиям и благосостояния людей. Он говорит нам, что привезет работников из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном: чтобы он наконец ушел ", - написала Ковалькова, которая на президентских выборах была доверенным лицом оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

"Мы заявляем, что действуем только в рамках белорусской Конституции. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей (парламента страны - ред.) И местных советов депутатов. Мы начинаем подготовку к проведению референдума об изменениях в Конституцию ", - заявила Ковалькова.

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Она также поблагодарила всех участников Марша новой Беларуси - по некоторым оценкам, самой массовой в истории страны акции протеста, состоявшейся 23 августа, когда на улицы Минска и других городов вышли сотни тысяч человек.

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