Австрия впервые высылает российского дипломата из-за шпионажа

24 августа, 2020, 11:07

Австрийские власти впервые приняли решение объявить персоной нон грата российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на австрийские СМИ.

Утверждается, что этот дипломат, имя которого неизвестно, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работал в экономической сфере и шпионил в пользу России.

При этом в ходе дальнейшего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором. Однако россиянин в свою очередь отказался свидетельствовать, сославшись на дипломатический иммунитет.