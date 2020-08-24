Австрия впервые высылает российского дипломата из-за шпионажа
24 августа, 2020, 11:07
Австрийские власти впервые приняли решение объявить персоной нон грата российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на австрийские СМИ.
Утверждается, что этот дипломат, имя которого неизвестно, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работал в экономической сфере и шпионил в пользу России.
При этом в ходе дальнейшего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором. Однако россиянин в свою очередь отказался свидетельствовать, сославшись на дипломатический иммунитет.
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