Заместитель госсекретаря США посетит Украину

23 августа, 2020, 18:44

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун в пределах рабочего визита посетит Вильнюс, Москву, Киев

Поездка запланирована на 24-27 августа 2020 года, сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома Еспресо.TV.

При этом 27-го он будет в Вене, где встретится с представителями ОБСЕ.

Эта серия визитов Бигуна посвящена урегулированию политической ситуации в Беларуси.

Напомним, лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель предлагают привлечь ОБСЕ к переговорам Александра Лукашенко с оппозицией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb