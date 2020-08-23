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Espreso.tvОбществоЗаместитель госсекретаря США посетит Украину

Заместитель госсекретаря США посетит Украину

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун в пределах рабочего визита посетит Вильнюс, Москву, Киев

Поездка запланирована на 24-27 августа 2020 года, сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома Еспресо.TV.

При этом 27-го он будет в Вене, где встретится с представителями ОБСЕ.

Эта серия визитов Бигуна посвящена урегулированию политической ситуации в Беларуси.

  • Напомним, лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель предлагают привлечь ОБСЕ к переговорам Александра Лукашенко с оппозицией.

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