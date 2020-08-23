 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за пожара подконтрольная боевикам ОРДО шахта близ Енакиево остановила добычу угля

Из-за пожара подконтрольная боевикам ОРДО шахта близ Енакиево остановила добычу угля


фото: Google Maps
Добыча угля на шахте "Комсомолец Донбасса" в подконтрольном российско-террористическим войскам городе областного значения Хрестовка (ранее Кировское), что на Донетчине, прекращена из-за пожара

По словам главаря террористической организации "ДНР", ремонт и восстановление могут занять до двух месяцев. Об этом со ссылкой на Новости Донбасса передает Еспресо.TV.

Сейчас скиповой ствол шахты, где начался пожар, не работает, и шахта прекратила добычу.

15 августа из-за возгорания кабелей копер главного ствола (сооружение над стволом для размещения шахтной подъемной установки) из шахты были эвакуированы почти 600 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать