Из-за пожара подконтрольная боевикам ОРДО шахта близ Енакиево остановила добычу угля

23 августа, 2020, 20:27

Добыча угля на шахте "Комсомолец Донбасса" в подконтрольном российско-террористическим войскам городе областного значения Хрестовка (ранее Кировское), что на Донетчине, прекращена из-за пожара

По словам главаря террористической организации "ДНР", ремонт и восстановление могут занять до двух месяцев. Об этом со ссылкой на Новости Донбасса передает Еспресо.TV.

Сейчас скиповой ствол шахты, где начался пожар, не работает, и шахта прекратила добычу.

15 августа из-за возгорания кабелей копер главного ствола (сооружение над стволом для размещения шахтной подъемной установки) из шахты были эвакуированы почти 600 человек.

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