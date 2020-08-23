В Ингушетии произошла перестрелка вблизи аэропорта: есть убитые
23 августа, 2020, 11:06
Утром воскресенья, 23 августа 2020 года, в станице Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия российские федеральные силы объявили режим проведения контртеррористической операции (КТО). Населенный пункт был окружен и обесточен
Об этом со ссылкой на Kavkaz-Uzel рассказывает Еспресо.TV .
В ходе вооруженного столкновения с федералами погибли двое ингушей.
Российские власти назвали "вероятными участниками незаконных вооруженных формирований". Их личности устанавливаются.
Относительно погибших или пострадавших силовиков сведений пока нет.
Как отмечается, с начала года это уже пятый бой такого плана в Ингушетии.
Его предшествовало три подобных схватки в этом же Сунженьсому районе и один - в самом ингушском городе Назрани.
- Станица Троицкая расположена рядом с республиканским аэропортом "Магас".
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