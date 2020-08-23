В столичном метро задержали террориста "ДНР"
23 августа, 2020, 13:59
На станции метро "Майдан Незалежности", что в Киеве, полицейские, которые в усиленном варианте несут службу по охране общественного порядка, в воскресенье, 23 августа 2020 года, задержали подозрительного мужчину
Он прибыл д в Киев из временно оккупированной территории, сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Еспресо.TV .
Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные террористической группировкой "Донецкая народная республика". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса" по имени Писарева Сергея Александровича.
Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице.
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