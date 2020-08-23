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Espreso.tvОбществоВ столичном метро задержали террориста "ДНР"

В столичном метро задержали террориста "ДНР"

На станции метро "Майдан Незалежности", что в Киеве, полицейские, которые в усиленном варианте несут службу по охране общественного порядка, в воскресенье, 23 августа 2020 года, задержали подозрительного мужчину

Он прибыл д в Киев из временно оккупированной территории, сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Еспресо.TV .

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные террористической группировкой "Донецкая народная республика". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса" по имени Писарева Сергея Александровича.

Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице.

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