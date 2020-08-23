В ПЦУ заявили, что церковь Московского патриархата захватила их храм в Карпатах
Об этом на своей странице в Facebook сообщает епископ Мукачевский и Карпатский, управляющий Мукачево-Карпатской епархией Виктор Бедь, рассказывает Еспресо.TV.
"Очередное кровавое воскресенье во время богослужения в приходе ПЦУ в селе Прислип в Межгорье. И в это воскресенье безнаказанно действующая преступная группа представителей Хустской епархии Русской православной церкви в Украине (управляющий епархией архиерей Московского патриархата в городе Хусте Марк Петровций), во главе с московским попом Владимиром Битляном, в селе Прислип в Межгорье, незаконно захватила храм Свято-Вознесенского прихода Мукачево-Карпатской епархии Православной церкви Украины ", - отмечает епископ.
По его словам, представители УПЦ МП избили священника ПЦУ Михаила Чабана и прихожан.
"Получается, что Конституция Украины и законы Украины в Закарпатье не действуют .. Что же ждать дальше, массовые беспорядки, кровопролитие и самосуды?", - пишет Бедь.
Епископ подчеркивает, что это вопрос к власти и правоохранителям, поскольку "развитие дальнейших событий в селе Прислип (и не только в селе Прислип), вызванный безнаказанной преступной деятельностью со стороны отдельных представителей Московского патриархата, становится неконтролируемой, и последствия могут быть тяжелыми".
"Управление Мукачево-Карпатской епархии Православной церкви Украины выражает очередной решительный протест против безнаказанной преступной деятельности отдельных представителей Хустской епархии Московского патриархата по отношению к духовенству и прихожанам Свято-Вознесенского прихода ПЦУ в селе Прислип и требует от Закарпатской областной государственной администрации, прокуратуры Закарпатской области и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области прекратить безнаказанный разгул преступной деятельности со стороны представителей Московского патриархата по отношению к духовенству и прихожанам Свято-Вознесенского прихода ПЦУ в селе Прислип в Межгорье", - говорится в сообщении управляющего Мукачево-Карпатской епархией.
Как отмечает Религиозная правда, конфликт в селе Прислип происходит уже не впервые. Подобное там имело место в последний раз 19 августа.
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