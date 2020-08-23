В ПЦУ заявили, что церковь Московского патриархата захватила их храм в Карпатах

23 августа, 2020, 21:23

Во время богослужения в приходе ПЦУ в селе Прислип Межгорского района Закарпатской области, которое проходило в воскресенье, 23 августа 2020 года, представители Хустской епархии РПЦ в Украине незаконно захватили храм Свято-Вознесенского прихода Мукачево-Карпатской епархии ПЦУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщает епископ Мукачевский и Карпатский, управляющий Мукачево-Карпатской епархией Виктор Бедь, рассказывает Еспресо.TV.

"Очередное кровавое воскресенье во время богослужения в приходе ПЦУ в селе Прислип в Межгорье. И в это воскресенье безнаказанно действующая преступная группа представителей Хустской епархии Русской православной церкви в Украине (управляющий епархией архиерей Московского патриархата в городе Хусте Марк Петровций), во главе с московским попом Владимиром Битляном, в селе Прислип в Межгорье, незаконно захватила храм Свято-Вознесенского прихода Мукачево-Карпатской епархии Православной церкви Украины ", - отмечает епископ.

По его словам, представители УПЦ МП избили священника ПЦУ Михаила Чабана и прихожан.

"Получается, что Конституция Украины и законы Украины в Закарпатье не действуют .. Что же ждать дальше, массовые беспорядки, кровопролитие и самосуды?", - пишет Бедь.

Епископ подчеркивает, что это вопрос к власти и правоохранителям, поскольку "развитие дальнейших событий в селе Прислип (и не только в селе Прислип), вызванный безнаказанной преступной деятельностью со стороны отдельных представителей Московского патриархата, становится неконтролируемой, и последствия могут быть тяжелыми".

"Управление Мукачево-Карпатской епархии Православной церкви Украины выражает очередной решительный протест против безнаказанной преступной деятельности отдельных представителей Хустской епархии Московского патриархата по отношению к духовенству и прихожанам Свято-Вознесенского прихода ПЦУ в селе Прислип и требует от Закарпатской областной государственной администрации, прокуратуры Закарпатской области и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области прекратить безнаказанный разгул преступной деятельности со стороны представителей Московского патриархата по отношению к духовенству и прихожанам Свято-Вознесенского прихода ПЦУ в селе Прислип в Межгорье", - говорится в сообщении управляющего Мукачево-Карпатской епархией.

Как отмечает Религиозная правда, конфликт в селе Прислип происходит уже не впервые. Подобное там имело место в последний раз 19 августа.

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